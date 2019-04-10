Parkinson'da erken ve doğru teşhisin önemi

Dr. Remzi Yiğiter, parkinson hastalığında erken ve doğru teşhisin önemine dikkat çekerek, önemli bilgiler verdi.

Doç. Dr. Remzi Yiğiter Parkinson hastalığını ve tedavi sürecini anlatarak, parkinson tedavisinde erken ve doğru teşhisin önemine vurgu yaptı. Parkinson riskini arttıran etkenler hakkında da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Yiğiter, “Parkinson hastalığı, beyindeki bir bölgede dopamin üreten beyin hücrelerinin ilerleyici kaybı ve yapısının bozulması sonucu gelişen bir hastalıktır. Beyindeki dopamin düzeyi azaldıkça hastanın şikayetleri artar. Parkinson hastalığı bulguları, çoğunlukla hareketlerde yavaşlama, başlangıçta tek taraflı sonra iki taraflı istirahatte ortaya çıkan el titremesidir. Bunlarla birlikte yürümede zorluk, konuşma bozuklukları, el yazısında küçülme, koku alamama, uyku ve sindirim sistemi bozuklukları da gelişebilir. Hastalıkta duygu durum bozuklukları ve depresyon sık görülen bir durumdur. Parkinson başlangıçta hafif başlasa da ilerleyici özelliğinden dolayı zaman içinde, başkasına bağımlı olacak kadar günlük yaşamı etkileyen bulgular verebilir. Yutkunma bozuklukları, idrar kaçırma veya yapamama görülebilir. Parkinson hastalığının tam nedeni, net olarak bilinmemektedir. Ancak bazı faktörlerin Parkinson riskini arttırdığı bilinmektedir. Bunlar yaş, cinsiyet ve genetik özelliklere bağlı olarak Parkinson'un daha sık görüldüğü bazı gruplar bulunuyor. Sonuç olarak Parkinson'a neyin yol açtığı konusunda yeterli bir bilgi bulunmuyor ancak genetik olarak yatkın olan bireylerde çevresel etmenler hastalığın oluşumda suçlanmaktadır. Parkinson hastalığını kesin olarak geçirecek herhangi bir tedavi yoktur. Bazı ilaçlarla hastalığın yol açtığı sorunlar kontrol altında tutulabilir ve kişinin normal hayatına devam etmesi sağlanabilir. Bazı durumlarda semptomların iyileşmesi için beynin çeşitli bölgelerine cerrahi olarak müdahale edilebilir. Parkinson hastalığının yol açtığı sorunların kontrol altına alınması büyük oranda hastalığın erken ve doğru teşhisine bağlıdır. Parkinson hastalığı semptomları ile beraber başka nörolojik bozukluklarda olabilir. Bu durumdaki hastalara Parkinson artı sendromları deniliyor ve bu hastaların tedavi yönetimi daha zordur. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar daha az faydalı oluyor. Bundan dolayı hastanın tedavi yönetimi bazen zor olabilmekte ve küçük tedavi değişiklikleri hastanın şikayetlerini büyük oranda değiştirebilmektedir. Ayrıca ellerinde titreme olan hastada Parkinson hastası değildir. Ailesel özellikli ve yaşla birlikte olan el titremesi esansiyel tremor olabilir ve bu hastalar yanlışlıkla Parkinson tedavisi almaktadır" diye konuştu.