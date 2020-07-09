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Parkta gömülü bulunan et parçası polisi harekete geçirdi

Gaziantep’te bir parkta gömülü olarak bulunan et parçası polisi hareket geçirdi.

Gaziantep'te bir parkta gömülü olarak bulunan et parçası polisi hareket geçirdi.



Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde bulunan Tüfekçi Yusuf Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise haber verdi. Parka gelen polis yaptığı araştırma sonucu bir ağacın dibine gömülmüş et parçasını buldu. Gömüldüğü yerden çıkartılan et parçasının bulunduğu alanda geniş çaplı inceleme yapan ekipler başka bir parçaya rastlamadı. Et üzerinde yapılan incelemede ise parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri poşete koydukları et parçasını olay yerinden götürdü.

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