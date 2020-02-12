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Parktaki cinayetle ilgili 9 kişi tutuklandı

Gaziantep’te 3 gün önce 17 yaşındaki Samet Çalışkan’ın parkta bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan 10 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 3 gün önce 17 yaşındaki Samet Çalışkan'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Çamlık Park'ta 9 Şubat Pazar günü ölü bulunan Samet Çalışkan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlıların peşine düşmüş, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarından yapılan teknik, fiziki takip sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen 10 kişi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Furkan U. ve kız arkadaşı S.A'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı.


Şahıslardan S.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Furkan U'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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