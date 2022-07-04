Parkurlarda kısalan sürelere kendileri de şaşırdı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki ücretsiz kurs ile Özel Yetenek Sınavlarına hazırlanan sporcular, zorlu parkurlarda ter döküyor. Sporcular, kısa sürede başarılı sonuçlar elde ediyor.

Temel cimnastik akademileriyle miniklerin 4 yaşında sporla tanıştığı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşam boyu herkes için spor faaliyetleri yoğun ilgi görüyor. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları ile meslek hayallerine giden yolda gençleri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediyesi, sınavlarda başarılı olan kursiyerlerin de saha deneyimi kazanmaları ve istihdam edilme noktasında da önemli bir rol oynuyor. Spor bilimleri fakülteleri, polis meslek eğitim merkezi, polis meslek yüksek okulu, bekçilik ve spor liseleri giriş sınavlarına Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursunda hazırlanan sporcular, zorlu parkurlarda yaptıkları performans, her geçen gün gelişiyor. Saliselerin bile sıralamaları etkilediği sınav sürecinde adeta zamana karşı yarışan genç kursiyerlerin gelişimini yakından takip eden uzman eğitmenler, düzenli periyotlarda yapılan sporda performans testleriyle kursiyerlerin ihtiyaçlarını belirleyerek antrenman içeriklerini dizayn ediyorlar. Zorlu parkurlarda mesai yapan gençlerin çalışmalarına misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitim süreci ve sınav takvimi hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

''Yüzde 96'nın üzerinde başarı ortalamasına sahibiz''

Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda yüzde 96 ila yüzde 98 arasında bir başarı ortalamasına sahip olduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,“Emek verirsek, çalışırsak başarılamayacak hiçbir şey yok. Şu ana kadar eğitim alan arkadaşlarımız, Allah'a şükür, yüzde 96 ila yüzde 98 arasında bir başarı ortalamasına sahip oldular. Spor Şehri Gaziantep Projesi ile spor liselerimize olan ilgi daha da arttı. Bu noktada Kamil Ocak Spor Lisesi, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ve Nizip Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için de hazırlık kursları başlattık. Mesai arkadaşlarımızla birlikte, gençlerimizin parkurlar ve mülakat sürecinde en iyi sonuçları alabilmeleri adına titizlikle çalışıyoruz. Şu anda parkurlarda 55 saniye ile başlayan kursiyerlerimiz, 42-43 saniye yapıyorlar. İnşallah sınav anına kadar bu süreyi de geliştirecekler. Sportif faaliyetlerin yanı sıra gençlerimizin sosyal, kültürel ve sanat faaliyetlerine katılmalarında da destek oluyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkesi yürekten teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Sunulan destek ve imkanlar için Fadıloğlu'na teşekkür eden sporcular ise yakaladıkları başarı çıtasını yükseğe taşıyarak, hem kendi hem de bölge geleceğine sportif alanda katkı sunmak istediklerini kaydetti.