Parmak bebek yaşam mücadelesini kazandı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde 730 gram dünyaya gelen İlknur Ecem bebek, 4 aylık tedavi sürecinin ardından 2 kilo 400 grama ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde 7 aylıkken dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken prematüre bebek, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, 4 ay süren zorlu yaşam mücadelesini kazanarak hayata yeniden tutundu.

Parmak bebek Anka'da hayata tutundu

Gaziantep'te yaşayan Gülderen ve Sinan Döner çiftinin 4 ay önce Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde erken doğuma bağlı prematüre bebekleri dünyaya geldi. Ailesinin ismini İlknur Ecem koydukları 730 gram doğan bebek, gelişimini tamamlayabilmesi için hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Yoğun bakımda yaklaşık 4 aylık bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak 2 kilo 400 grama ulaşan Ecem bebek sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu oldu. Kızlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın sevincini yaşayan Döner çifti, bu zorlu süreçte kendileriyle yakından ilgilenen Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne teşekkür etti.

Parmak bebek 4 ay tedavi gördü

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı,“Normalde 37 haftanın altında doğan bebekler ya hayatını kaybediyor ya da solunum ve sinir sistemi, işitme, görme, daha sonraki yaşlarda da bilişsel fonksiyonlarda ciddi sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle erken doğan bebekler için tam donanımlı Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri büyük önem kazanıyor. 730 gram ağırlığında doğan Ecem bebek yoğun bakım ünitemizde yaklaşık 4 ay tedavi gördü. Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bebeğimizin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ettik. Bu çabamız da sonuç verdi. Bebeğimizi 2 kilo 400 gram ağırlığında ailesine kavuşmuştur. Bu sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yüksek risk taşıyan bebeklere tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunarak gelişmiş düzeyde bakım sağlıyoruz. Hastanemiz sadece Türkiye'deki değil komşu ülkelerde yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm yeni doğan bebeklere sağlık hizmeti sağlıyor“ dedi.

“Bebeğimiz sağlığına kavuştu Anka'ya teşekkür ediyoruz”

Mutluluğunu kelimelerle anlatamayacağını söyleyen 26 yaşındaki anne Gülderen Döner,”İlk bebeğimiz. Çok heyecanlıydık. Erken doğduğu için çok üzüldük. Bebeğimi kaybetme korkusu yaşadım. Ancak yeni doğan ünitesinde tedavi altına alınan bebeklere karşı burada gösterilen ilgi ve duyarlılığı görünce çok rahatladım. Her gün bebeğimin biraz daha iyiye gittiğini görünce çok mutlu oldum. 730 gram doğan bebeğim tedavi sonrası 2 kilo 400 grama ulaştı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım doktorumuz Prof. Dr. Ercan Sivaslı başta olmak üzere çalışma ekibine gösterdikleri çaba ve emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.” dedi 26 yaşındaki baba Sinan Döner ise, "Çok şükür ki bebeğimiz sağlığına kavuştu. Bebeğimizin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza, buradaki hemşirelerimize ve yardımcı personele çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.