İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patlama sonrası güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 1.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümüne gölge düşürmek isteyen PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Afrin kentinde sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.


Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünde PKK/PYD terör örgütünce Afrin'de sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Cadde, sokak ve meydanlarda önlem alan yerel polislerle Türk polisleri, araçlarda arama gerçekleştirdi.


Saat 10.19 sıralarında otogar önündeki bir otobüste EYP olduğu değerlendirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 24 kişi ise yaralandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.