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Patlamada hasar gören bina iş makineleri tarafından yıkıldı

Gaziantep’te doğalgaz patlamasında hasar gören 2 bina iş makineleri tarafından yürütülen çalışma ile tamamen yıkıldı.

Gaziantep'te doğalgaz patlamasında hasar gören 2 bina iş makineleri tarafından yürütülen çalışma ile tamamen yıkıldı.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde doğal patlamasında hasar gören 2 bina, iş makinelerinin yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen yıkıldı. İçerisinde oturanların çıkartılmasının ardından yürütülen yıkım çalışmalarından sonra moloz ve taş yığınlarının temizlenmesine başlanıldı.


Çalışmalar geniş güvenlik tedbirleri arasında yürütüldü.

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