Patlamada hasar gören bina iş makineleri tarafından yıkıldı

Gaziantep’te doğalgaz patlamasında hasar gören 2 bina iş makineleri tarafından yürütülen çalışma ile tamamen yıkıldı.
Gaziantep'te doğalgaz patlamasında hasar gören 2 bina iş makineleri tarafından yürütülen çalışma ile tamamen yıkıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde doğal patlamasında hasar gören 2 bina, iş makinelerinin yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen yıkıldı. İçerisinde oturanların çıkartılmasının ardından yürütülen yıkım çalışmalarından sonra moloz ve taş yığınlarının temizlenmesine başlanıldı.
Çalışmalar geniş güvenlik tedbirleri arasında yürütüldü.