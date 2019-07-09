Pawel Olkowski, Gazişehir Gaziantep'te

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz yıl İngiltere Championship ekiplerinden Bolton Wanderers forması giyen 29 yaşındaki Pawel Olkowski'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı sol bek Junior Morais'in ardından bu sefer de Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski'yi renklerine bağladı. Bonservisi elinde olan ve Polonya Milli Takımı formasını da 13 kez terleten tecrübeli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Gazişehir Gaziantep ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Bolton formasıyla 39 maça çıkan 29 yaşındaki Polonyalı, 2 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep ekibinin Kayserispor'dan Kana Bıyık, Ankaragücü'nden Canteros ve Orgill ile herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmayan Olcay Şahan için de girişimlerde bulunduğu ve bu oyuncularla ilgili resmi açıklamayı bir kaç gün içerisinde yapmayı planladığı öğrenildi.