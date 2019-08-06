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Pazaryerleri bayrama hazırlanıyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gaziantep’te harekete geçen kurbanlık hayvan sahipleri, kurbanlıklarını satmak için pazar yerlerinde hazırlık yaptı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te harekete geçen kurbanlık hayvan sahipleri, kurbanlıklarını satmak için pazar yerlerinde hazırlık yaptı.


Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'ndeki uzay çatılı pazarının yanında bulunan boş alanda, kurban bayramı öncesi hazırlıklara başlandı. Kurbanlık hayvan sahipleri, yetiştirdikleri hayvanları satmak için çalışmalara başladı. Alanda tel örgüler ve direklerle kendilerine yer yapan hayvan yetiştiricileri, kurbanlık hayvanları getirerek, satış yapacak.


Kurban Bayramı'nın huzurlu ve bereketli geçmesini dileyen hayvan yetiştiricileri, küçükbaş hayvanların kilogram fiyatının 23 liradan belirlendiğini söyledi. Kurban Bayramında da satış yapacaklarını kaydeden hayvan yetiştiricileri, hayvan satış pazarında gece gündüz bekleyeceklerini ifade etti.

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