Peçiç meraklıları Şehitkamil'de buluştu

Her yaş grubundan büyük ilgi gören organizasyon, renkli anlara sahne oldu.

Geleneksel oyunların yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına şenlik ve turnuvalar düzenlemeyi sürdüren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep yöresine ait geleneksel peçiç oyununu meraklarını İbrahimli Spor Merkezi'nde ağırladı. Katılımcıların geçmişe dair anılarını, keyif ve özlemle birbirlerine anlattıkları organizasyona katılanları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliğe katılan vatandaşlarla peçiç oynayarak sohbet etti. Görevli eğitmenler tarafından oyunun kurallarının anlatıldığı organizasyonda gençler de yerini alırken, oyunlara verilen aralarda peçiç oyununun tarihi ve benzeri oyunların hikayeleri, oyunun ustaları tarafından çay sohbetlerinde gençlere ve çocuklara aktarıldı.

''Geleneksel oyunların yaşatılması büyük önem taşıyor''

Peçiç Şenliği'nin katılımcılarına, etkinlik sonrasında çeşitli hediyeler takdim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik esnasında yaptığı konuşmada somut olmayan kültürel miraslardan biri olan geleneksel oyunların, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmasının kültürel devamlılık açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Somut olmayan kültürel miraslarımızdan biri olan geleneksel oyunlarımızın kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılması, kültürel devamlılık açısından büyük önem arz ediyor. Buradan yola çıkılarak geleneksel peçiç oyununu tekrar hatırlamak adına bir şenlik organize ettik. Kıymetli hanımefendilerin etkinliğe olan ilgisi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Dedelerimizden ve ninelerimizden öğrendiğimiz, yöremize ait olan peçiç oyununu çocuklarımıza, gençlerimize öğreterek yaşatmamız adına bu tip etkinliklerin sayılarını artırmayı hedefliyoruz. Uzun kış gecelerinde komşularımız, akrabalarımız ve arkadaşlarımız ile birlikte oynadığımız peçiç oyununu turnuva boyutuna da taşıyacağız. Geleneksel oyunlarımızın yaşayabilmesi ve yaygınlaştırılması adına yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra son yıllarda özellikle teknoloji bağımlılığı ve hareketsiz yaşamın beraberinde getirdiği olumsuz etkileri azaltabilmek adına farklı projeleri de hayata geçirdik. Geçmiş yıllarda sokaklarda keyifle oynadığımız geleneksel oyunlar başta olmak üzere satranç ve akıl-zeka oyunlarıyla vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm misafirlerimize sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.”