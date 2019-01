Personelden Başkan Kılıç'a tam destek

Oğuzeli Belediyesi personeli 31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli idareler seçimi için tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a sürpriz yaparak adaylığını kutladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep aday tanıtım toplantısında Mehmet Sait Kılıç'ı Cumhur İttifakı adayı olarak takdim etmesinin ardından Oğuzeli Belediyesi personeli Başkan Kılıç'a meclis salonunda sürpriz bir kutlama yaparak adaylığını kutladı.

“Birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz”

Personel adına hayırlı olsun konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkan Yardımcısı Niyami Özada, “Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden ilçemize hizmet için adaylığını tebrik ediyoruz. Oğuzeli Belediyesi personeli olarak, birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Oğuzelimize hizmet için adaylığını tebrik ederek, tekrar birlikte çalışacak olmanın verdiği heyecanı yaşıyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız. Cenab-ı Allah birliğimizi daim kılsın, bizleri bu yolda muvaffak eylesin” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte başardık”

Belediye personelinin yaptığı sürpriz karşısında çok duygulandığını ve sevindiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Böyle kıymetli bir ekip ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için hep birlikte gece gündüz demeden her koşulda yanımda olan sizin gibi birbirinden kıymetli mesai arkadaşlarına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bu zamana kadar ne yaptıysak birlikte yaptık. Başarılara birlikte imza attık. Oğuzeli'nin her köşesinde her taşında emeğiniz var. Cenab-ı Allah nasip ederse bundan sonraki dönemde de sizinle birlikte güzel hizmetlere ve projelere imza atacağız. Bugün yapmış olduğunuz jest beni oldukça mutlu etti. İnsanın çalışma arkadaşlarının yanında olmasını bilmek güzel bir duygu. Hepiniz sağolun varolun” diye konuştu.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç konuşmaların ardından ‘Oğuzeli Sevdalısı Hayırlı Olsun' yazan pastayı Başkan Yardımcıları Yusuf Taşdemir, Hasan Çıldır ve Niyami Özada ile birlikte kesti. Başkan Kılıç pastayı personele kendi elleriyle dağıttı.