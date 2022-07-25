Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu

Vatandaşın hizmetine sunulan Pet Park 2'yi yerinde inceleyen Fadıloğlu, bölgeye çocuklar ile yaşlılara yönelik 2 park daha yapacaklarını söyledi.

Vatandaşın hizmetine sunulan Pet Park 2'yi yerinde inceleyen ve bölgeye çocuklar ile yaşlılara yönelik 2 park daha yapacaklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Vadi Park'ın yanında daha önce yapmış olduğumuz Pet Park'ta vatandaşlarımızın aşırı rağbet göstermesi neticesinde ve nüfus yoğunluğuyla doğru orantılı olarak ikinci bir Pet Park'ı yapmamız söz konusu oldu. Buranın az ilerisinde, çocuk parkıyla yaşlılarımızın gelip rahatlıkla oturabileceği iki tane park planladık” dedi.

Evcil hayvan sahiplerinin yoğun talebi sonrası yapımına başlanan Pet Park 2, tamamlanarak hayvan sahiplerinin kullanımına açıldı. İbrahimli Mahallesi'nde toplam 8 bin 300 metrekare büyüklüğünde yapılan Pet Park 2 içerisinde; küçük ve büyük köpekler için rampa, halka, tünel, merdiven gibi eğitim parkurları bulunuyor. Vatandaşın, evcil hayvanlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesine olanak sunan parkın çevresinde 81 araçlık otopark yapıldı.

“Bu aks üzerinde komple bir düzenleme yaptık”

Pet Park 2'yi yerinde inceleyen ve açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Vadi Park'ın yanında daha önce yapmış olduğumuz Pet Park'ta vatandaşlarımızın aşırı rağbet göstermesi neticesinde ve nüfus yoğunluğuyla doğru orantılı olarak ikinci bir Pet Park'ı yapmamız söz konusu oldu. Bu bölgede nüfus yoğunluğumuz çok fazla ve özellikle evcil hayvanlar noktasında vatandaşlarımızdan yoğun talepler oldu. Pet Park'ın otoparkını düzenledik. Bu aks üzerinde komple bir düzenleme yaptık. Buranın az ilerisinde, çocuk parkıyla yaşlılarımızın gelip rahatlıkla oturabileceği iki tane park planladık. Pet Park devreye alındı, kademeli olarak diğer parklarımızı da hizmete alacağız. İhaleleri yapıldı, en kısa sürede onlar da inşallah hizmete girecek. Şehitkamil Belediyesi olarak planlamasını yapmış olduğumuz yerlerdeki sosyal donatı alanlarını öncelikli olarak yapmaya çalışıyoruz. Önce nüfus gelip, ondan sonra bu hizmetlerin gelmesinden daha ziyade, planlama neticesinde oraya verilen fonksiyonları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu yapmış olduğumuz işlem de bunlardan bir tanesi. Bir bütünlük içerisinde tüm sosyal donatılarını hayata geçirip, milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Buranın da planlanmasında her kademede emek veren arkadaşlarımıza, imalatında emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.