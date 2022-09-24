Pilot ölçekli Antep Fıstığı işletme tesisi törenle açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde hayata geçirilen INNOFOOD Projesi çerçevesinde, MAM Yaşam Bilimleri ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) iş birliği ile kurulan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası çapta yenilikçiliğe dayalı rekabet gücünü artırmak amacıyla INNOFOOD Projesi çerçevesinde Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'te açılan Pilot Ölçekli Entegre Antep Fıstığı İşleme Tesisi, fıstığın ileri teknoloji ile işlenip kalite ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulmasına katkı sağlayacak. Gaziantep-Nizip Karayolu üzerinde kurulan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme tesisinin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı M.Sait Kılıç, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, INNOFOOD Proje Koordinatörü Cesarettin Alaşalvar,GTO Yönetim Kurulu Başkanı M.Tuncay Yıldırım, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, GTB Meclis Üyeleri ile kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehir ekonomilerine katkı sunan projeler ürettiklerini belirterek, " Avrupa Birliği'nden aldığımız desteklerle Türkiye'de tarımsal üretimi gıda sanayisine, içecek endüstrisine dönüştürecek büyük bir proje yaptık. INNOFOOD çerçevesinde Kocaeli ve Gebze'de Araştırma Geliştirme Laboratuvarı inşa ettik. Yine INNOFOOD projesi çerçevesinde Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı üretim tesislerini yapıyoruz. Örneğin Giresun'da fındıkla ilgili bir altyapıyı kazandırdık. Gaziantep'te Antep fıstığının işlenmesi için pilot bir proje şehrimize kazandırdık" dedi.

Tesisin fıstık sektörüne ve bölgeye önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Varank, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tesis ne işe yarayacak? Antep fıstığını doğru bir şekilde işlemek isteyen, sanayileştirmek isteyen farklı firmalarımız gelip burayı ziyaret edecekler. Bu işin en doğrusu ve verimlisi nasıl yapılır, Antep fıstığı teknolojilerinde dünya nerede gelip burada bunu inceleyecekler. Kendi işletmelerinde bunu uygulayacaklar. Bunun yanında küçük ölçekli üretim yapmak isteyen üreticilerimize de biz buradan fason şeklinde hizmet vereceğiz. Küçük üreticiler burada kavurmasını, işlemesini yapabilecekler. Avrupa Birliğiyle ortak desteklediğimiz 1,5 milyon avroluk bir hibeyi Gaziantep'e verdik. Böyle güzel bir tesisi de yereldeki paydaşlarımızla birlikte şehrimize kazandırdık.”

Gıdanın dünya için vazgeçilmez ve stratejik olduğunu gelecek 100 yılda dünya siyasetini su, gıda ve enerjinin belirleyeceğini kaydeden Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de gazımızı keşfettik. Önümüzdeki seneden itibaren karayla buluşturacağız, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Daha iyi tarım yapmakla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Ama gıda endüstrisinde de işte Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi, çok ciddi çalışmalarımız var. Suyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Biz şehrimizi, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Buradaki Antep fıstığı pilot işleme tesisi de şehrimize hem de bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Burası sadece Gaziantep'e değil çevre illere başta Şanlıurfa olmak üzere hizmet edecek. İnşallah buradan güzel neticeler alacağız. Endüstrimizi de dönüştüreceğiz."

Antep fıstığı işlemede en yüksek standartlar sağlanacak

Törende konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisinin sektöre teknolojik açıdan önemli bir kazanım sağlayacağını dile getirdi.

İleri teknoloji ile donatılan tesisin verimlilik, hijyen ve gıda güvenliği noktalarında en yüksek standartları sağlayarak sektöre entegre çözümler sunacağını kaydeden Akıncı, “Yaklaşık 6 bin 700 metrekare toplam alan üzerinde kurulu bulunan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi, saatte 2 ton olmak üzere günlük maksimum 30 ton kuru kırmızı kabuklu fıstık işleme kapasitesine sahip. Sektör bileşenlerine bu sezondan itibaren hizmet verecek olan tesis; temizleme, kavlatma (Islama ve Kabuk Soyma), çıtlatma, kavurma, kırma ve paketleme ünitelerine sahip olup ayrıca saatte 1 ton kavrulmuş antepfıstığı ve saatte 1 ton kavrulmuş iç fıstık ürün çıkışına imkân sağlamakta” dedi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise tesisin sektöre sağlayacağı faydalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'in Antep fıstığında sahip olduğu tarihsel deneyim, mevcut üretim potansiyeli ve pazar avantajlarıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, bu potansiyelin modern yüksek teknolojiyle donatılan Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisinin hizmete girmesiyle artık çok daha iyi noktalara taşınacağını söyledi. Antep Fıstığı İşleme Hattının ürünün işlenmesi sırasında kalite parametrelerinde oluşabilecek olumsuzlukları en asgari seviyeye çekeceğini belirten Tiryakioğlu, “Kısaca Entegre bir tesis olarak hizmet verecek olan Antepfıstığı İşleme Tesisi, hammaddenin işlenmesinden paketlenmiş ürün haline dönüşünceye kadar geçen tüm evrelerinde kalite ve güvenliğin en üst seviyeye getirilmesine olanak sağlayacak” dedi.

Açılış töreninin ardından Bakan Varank ve beraberindeki heyet, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisini gezerek, incelemelerde bulundu.