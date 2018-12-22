Plan ve Bütçe komisyonu çalışmalarını sürdürüyor

Koçer, yoğun bir çalışmayla Genel Kurulda kabul edilen 2019 bütçesinin hemen ardından yeni torba teklifin Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonunda saat 15.00'te görüşülmeye başlandığını ifade etti. Teklife ilişkin bilgi veren Koçer, Karayolları Trafik Kanununda yer alan trafik cezalarının önümüzdeki yıl artırılmayacağını belirtti.

Koçer, "Daha önce ilgili kanun gereği borçlarını yapılandırmış ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybetmiş borçlulara yeniden bir imkan sağlanıyor. Borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Şubat ayına kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam etmelerine imkan sağlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yasaklı geçiş yapanlara uygulanan cezalar affediliyor ve cezayı ödeyenlere başvurmaları durumunda geri ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece tebligatları geç yapılan vatandaşlarımızın bir mağduriyeti giderilmiş oluyor. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine yapılacak olan yenileme seçimi ileri bir tarihe uzatılıyor. Katılım bankalarına sağlanacak kira sertifikası ihracı imkanı ile bu uygulamanın genişlemesi sağlanmış oluyor. Sermaye Piyasası Kanunda yapılması öngörülen değişiklikle kooperatif birliklerimizin tanımının kapsamı genişletiliyor.Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınan vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin bazı istisnalarda süre uzatımına gidiliyor" diye konuştu.