Plastik sektörü darboğazda

Türkiye'deki ayakkabı üretim kapasitesinin yüzde 71,4'üne sahip olan Gaziantep'teki işletmelerin GTO'daki temsilcisi olan “32 Nolu Ayakkabı, Terlik, Deri, Plastik Ürünleri İmalat ve Ticareti Meslek Komitesi” tarafından hazırlanan raporu ve sektörün yaşadığı darboğaza ilişkin bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, enflasyon ile mücadele için acil müdahale gerektiğini söyledi.

Pandeminin dünya genelinde üretimde yaşattığı daralma ve uluslararası konteyner sorununun plastik sektörünü de derinden etkilediğini belirten Yıldırım, “Söz konusu hammaddeler birçok sektörde kullanılıyor. Örneğin enflasyon sepetinde gıda, giyim ve ayakkabı yüzde 30 gibi önemli bir ağırlığa sahip. Biliyorsunuz ki gıda ürünlerinin büyük maliyetini oluşturan ambalajlar tamamen petrokimya ürünüdür. Petrokimya bazlı hammadde kullanan sektör temsilcilerinden aldığımız geri bildirimlere göre şu an sektörde büyük bir hammadde krizi yaşandığını görüyoruz. Pvc, Polietilen, Polipropilen, 2 Ethyl, Pta, Adipic Acid, Cpbs, Abs, Mdi, Tdi vb. ürünlerden oluşan sepetin ortalama fiyatı son 6 ayda döviz bazında ortalama yüzde 100 den fazla artmış durumda. Yüksek maliyetler işletmelerimizi hem üretim hem de ihracatta ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakırken, rekabet gücünü de zayıflatıyor” dedi.

Sektörde yaşanan arz sıkıntısına müdahale edilmediği taktirde enflasyon artışı, üretimin durması, iflas ve işsizlik gibi olumsuzlara zemin hazırlanacağının altına çizen Tuncay Yıldırım, çözüm önerileri noktasında ise şunları dile getirdi: “Öncelikle kısa vadede ithal petrokimya ürünlerindeki vergiler geçici olarak kaldırılmalıdır. Yurt dışına satılan ürünlerde mücbir sebep ilan ederek üretimini iç piyasaya yönlendirmelidir. Bu tedbirler sayesinde fiyatları düşürerek sektör dışından ürünü depoda saklayan karaborsacıların önüne geçilmelidir. KDV oranları yüzde 8'e düşürülmelidir. Uzun vadede ise Petrokimya sektörüne devlet desteğiyle teşvik ve sübvanse edilerek yatırım özendirilip önümüzdeki yıllarda yaşanacak bu tarz tehlikelerin tedbiri alınmalıdır” diye konuştu.