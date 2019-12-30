İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis alkollü araç kullananlara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sürücülere alkol denetimi yapıldı.


Gaziantep merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, bin 106 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği tehlikeye düşüren,14 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 6 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 178 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten,1 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten,9 sürücüye trafik işaret levhalarına uymamaktan, 44 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, yapıldı. Denetimlerde toplamda 253 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 26 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde 15 sürücünün belgesine el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.