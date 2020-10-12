Polis aracı takla attı: 2 yaralı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ölümünün ardından cenaze töreni için Kilis'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya eskortluk yapan polis aracı, Gaziantep-Kilis karayolunda şarampole yuvarlanarak defalarca takla attı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Dün vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenaze töreni için Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya eskortluk yapan polis aracı, Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde şarampole yuvarlandı. 7 metrelik uçuruma yuvarlanan araç, ağaçlara çarparak defalarca takla attı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziantep Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Polisler kaza sonrası olay yerinde çalışmalara başladı.