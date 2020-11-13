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Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te 8 oto ve 6 motosiklet hırsızlığı yapan 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 8 oto ve 6 motosiklet hırsızlığı yapan 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto ve motosiklet hırsızlığına yönelik 27 Ekim -12 Kasım tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarla Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde 8 oto, 6 motosiklet ve 1 plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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