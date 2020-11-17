İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ile motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 evden, 4 iş yerinden ve 4 adet bisiklet ile motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 evden, 4 iş yerinden hırsızlık, 4 elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarla hırsızlık olaylarını aydınlattı. Olaylarla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.