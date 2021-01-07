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Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bey Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmalar, sonucu bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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