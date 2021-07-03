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Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde meydana gelen 3 ikametten, 1 otodan ve 5 işyerinden gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları incelemeler sonucu olayın failleri olan 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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