Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Polis ekipleri, 6 açıktan hırsızlık, 5 otodan hırsızlık, 4 yağma, 3 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 ikametten hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 1 mabetten hırsızlık ile 1 nitelikli dolandırıcılık olmak üzere toplam olmak üzere toplam 24 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 26 şüpheli şahısı yakaladı.

Ekipler, yakalanan şahıslarla beraber muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi. Yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.