İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep merkezli Kahramanmaraş ve Şırnak illerinde eş zamanlı olarak kaçakçılık şüphelilerine operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te 8, Kahramanmaraş'ta 1 ve Şırnak'ta 1 şüpheli olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep merkezli Kahramanmaraş ve Şırnak illerinde eş zamanlı kaçak sigara operasyonu yaptı. Ekipler yapılan operasyonlar sonucu Gaziantep'te 8, Kahramanmaraş ilinde 1 ve Şırnak ilinde de 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ayrıca 26 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin litre motorin, 1 adet santrifüj, 2 adet fiber tank ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.