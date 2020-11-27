Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep'te 8, Kahramanmaraş'ta 1 ve Şırnak'ta 1 şüpheli olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep merkezli Kahramanmaraş ve Şırnak illerinde eş zamanlı kaçak sigara operasyonu yaptı. Ekipler yapılan operasyonlar sonucu Gaziantep'te 8, Kahramanmaraş ilinde 1 ve Şırnak ilinde de 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ayrıca 26 bin paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin litre motorin, 1 adet santrifüj, 2 adet fiber tank ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.