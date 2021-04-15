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Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, cep telefonu ve silah ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, cep telefonu ve silah ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonlarda, 4 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 25 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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