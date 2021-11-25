İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Nizip ilçesinde sigara ve çay kaçakçılığı yapan 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu; 2 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ayrıca kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.