Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 175 litre kaçak akaryakıt, bin 640 adet gümrük kaçağı sigara, 5 kilo 740 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.