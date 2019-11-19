İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep’te polisin yaptığı çalışmalarda 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı.

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalarda 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 140 gram uyuşturucu madde, uyuşturtucu hap, hassas terazi, 5 adet madde kullanımında kullanılan enjektör, 10 tabanca, 59 fişek, şarjör, yüklü miktarda sahte çek, bir miktar sahte para, kapsam dışı bıçak, 4 çalıntı cep telefonu,


çalıntı powerbank, çalıntı 34 parça kahvaltı seti, çalıntı çeyiz seti, çalıntı 12 parça yemek takımı, çalıntı 6 parça güveç seti, 2 adet hacizli yakalamalı araç, hacizli yakalamalı motosiklet, çalıntı buluntu araç ve kumar makinesi ele geçirildi. Polisin çalışmalarında 13 şüpheliye hırsızlıktan, 48 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 31 aranan şahıs da yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.