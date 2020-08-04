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Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 37 aranan şahıs yakalandı.

8 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.


Ekipler ayrıca, Bir miktar uyuşturucu ve hint keneviri,4 adet ruhsatsız silah 26 adet fişek,4 adet ruhsatsız av tüfeği 22 adet kartuş,5 adet kurusıkı silah, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motorsiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, bin 560 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet kesici alet ele geçirdi.

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