Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden 46 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, bu şahıslardan 5 şahıs tutuklandı.

Polis, hırsızlık suçundan 18 şahsa işlem yapılırken, 7 faili meçhul olay aydınlatıldı. 3 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri, 70 aranan şahıs yakalarken, 7 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Ekipler ayrıca, 8 kilo 250 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 8 kilo 370 gram uyuşturucu madde, 11 adet uyuşturucu hap, 3 bin 225 paket gümrük kaçağı sigara, 9 adet ruhsatsız tabanca 64 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek 3 adet kartuş, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı buluntu motosiklet, 40 adet çalıntı güvercin, 14 adet suça konu çalıntı hırsızlık malzemesi, 1 adet çalıntı altın yüzük, 1 adet suça konu otomobil, 2 adet gasp konusundan elde edilmiş cep telefonu ve sim kartı, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet suça konu cep telefonu, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı akülü bisiklet, Bir miktar sahte para, 34 adet kesici alet ele geçirdi.