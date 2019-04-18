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Polis traktör sürücülerini bilgilendirdi

Gaziantep’te traktör sürücüleri traktör kazalara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda polisler tarafından bilgilendirildi.

Gaziantep'te traktör sürücüleri traktör kazalara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda polisler tarafından bilgilendirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-16-17 Nisan 2019 tarihlerinde 3 gün süreli olarak Ziraat odaları ve diğer platformlarda, traktör römorklarına arkadan çarpma, traktörlerin tarladan karayoluna katılımında meydana gelen kazalar, traktörlerde ön ve arka ışık donanımının yanı sıra flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası bulundurma zorunluluğu, römorklar ve bağlantı ekipmanlarının uygunsuz ve görüşü engelleyecek şekilde yüklenmesi, traktörlerde yolcu taşınması, fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması konuları hakkında traktör sürücülerine bilgilendirme yaptı.


Ekipler, Şahinbey, Nurdağı ve İslahiye Ziraat odalarında ve denetim noktalarında toplamda 104 traktör sürücüsüne bilgilendirme yaptı.

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