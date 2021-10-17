İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 1 kişi tutuklandı

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler, ikamette yaptıkları aramalar sonucu 1 kilo 415 gram esrar adlı uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.