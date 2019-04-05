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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan şahsın attığı torbada 10 adet satışa hazır eroin bulundu.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sırasında, Karacaoğlan mahallesi 61 nolu sokak içerisinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir şahıs kaçmaya başladı. B.A isimli şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca esnasında kaçan şahsın elinde bulunan siyah renkli poşeti park halindeki bir aracın altına attığının fark edilmesi sonucu poşet üzerinde yapılan incelemede 10 adet alüminyum folyo içerisinde satışa hazır vaziyette eroin maddesi ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

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