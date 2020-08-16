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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Gaziantep’te son bir haftada 168 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gaziantep'te son bir haftada 168 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 09-15 Ağustos tarihleri arasında titizlikle yürütülen çalışma sonucu yapılan başarılı operasyonlarla 168 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlarından işlem yaptı.


Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan operasyonlar sonucu birçok uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ile uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış düzenekler ele geçirildi.

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