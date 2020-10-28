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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılığı yapan 2 kişiye operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılığı yapan 2 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 2 kilogram bonzai maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba mahallesinde uyuşturucu satışı gerçekleştiren 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucu 2 kilogram bonzai maddesi ele geçirirken, 2 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltındaki şahısların işlemleri sürüyor

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