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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçan 4 şahıs kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçan 4 şahıs kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayarak araçla kaçan 4 şahsı uzun süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramalar sonucu bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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