Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçan 4 şahıs kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayarak araçla kaçan 4 şahsı uzun süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramalar sonucu bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.