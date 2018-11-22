Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekiplerince Ulaş mahallesinde bir ikamete yapılan operasyonda A.M., H.G. ve İ.Ş. isimli şüpheli şahıslardan 825 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 655 TL para ele geçirildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonucu adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.Ş tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest kaldı.