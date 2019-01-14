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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheliden 5'i ise tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Vatan, Fırat, Beydilli, Gültepe ve Cumhuriyet mahallelerindeki 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kilo 145 gram eroin, 40 gram esrar, 30 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 890 TL para ele geçirildi. Ayrıca adreslerde 1 adet kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait fişekler, 1 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler, 2 adet pompalı tüfek ve pompalı tüfeğe ait dolu kartuşlar ele geçirildi.


Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

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