Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep'te uyuşturucu satışı yapan 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Vatan, Beydilli, Kayaönü, Kahvelipınar, Malazgirt ve Şahveli mahallerinde bulunan 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 13 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 350 gram eroin, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 540 TL para, 1 adet pompalı tüfek ve pompalı tüfeğe ait dolu kartuşlar, 4 adet tabanca ve tabancaya ait dolu fişekler ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor.