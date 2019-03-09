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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep’te uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şahısların evlerinde yaptıkları araştırmalarda 6 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Ekipler, 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alırken, şahısların evlerinde yaptıkları inceleme sonucu 6 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

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