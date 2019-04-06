Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 6 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kolejtepe ve Süleymanşah Mahallelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonlarla F.K, H.Y, M.G, A.B, M.K ve H,Ç isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin üst ve adreslerine yönelik incelemeleri sonucu 12 gram esrar, 8,5 gram metamfetamin, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 150 TL ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.K ve H.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.