Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan para ele geçirildi.

Nizip KOM Grup amirliği görevlileri Hafızpaşa Mahallesinde uyuşturucu bulundurmak ve kullandığı şüphesiyle M.A. isimli şüpheli hakkında işlem yapıldı. Polis şüphelinin ifadesi doğrultusunda M.İ. isimli şahsın peşine düştü. M.İ.'nin Hafızpaşa Mahallesindeki adresine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 830 TL para ile 5 paket halinde 5 gram metamfetamin, 4 adet captagon hap, bir adet satışa hazır içinde eroin madde olan şırınga, kırmızı reçete ile satışı yapılan 1 adet ilaç ve uyuşturucu satışı için paketlenen folyo ele geçirildi.

M.İ tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise serbest bırakıldı.