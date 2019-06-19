İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan para ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan para ele geçirildi.


Nizip KOM Grup amirliği görevlileri Hafızpaşa Mahallesinde uyuşturucu bulundurmak ve kullandığı şüphesiyle M.A. isimli şüpheli hakkında işlem yapıldı. Polis şüphelinin ifadesi doğrultusunda M.İ. isimli şahsın peşine düştü. M.İ.'nin Hafızpaşa Mahallesindeki adresine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 830 TL para ile 5 paket halinde 5 gram metamfetamin, 4 adet captagon hap, bir adet satışa hazır içinde eroin madde olan şırınga, kırmızı reçete ile satışı yapılan 1 adet ilaç ve uyuşturucu satışı için paketlenen folyo ele geçirildi.


M.İ tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.