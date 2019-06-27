Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

G. isimli şahsın evine yapılan baskında saksıya ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Ekiplerince yapılan çalışmalarda, H.G. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ektiği bilgileri alınması üzerine ikamete operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin aramasında ikametin çatı kısmında üzerleri bezlerle gizlenmiş 12 adet saksıya ekili vaziyette 23 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yapılan operasyonda H.G. isimli şüpheli şahsın 3 gün öncede Hırsızlık suçundan dolayı tutuklandığı anlaşılarak, yasal işlemler için adli makamlara gönderildi.