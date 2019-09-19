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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uygulama noktasından kaçmaya çalışan araç içerisinde 3 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince, İbni Sina Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı üzerinde yapılan kontrol ve uygulamalar sırasında, görevlilerce yapılan dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan bir araç, ekipler tarafından durdurulup, otomobil içerisinde bulunan elinde poşet ile araçtan inip kaçmaya çalışan M.A. isimli şüpheli şahıs kovalamaca neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısın elinde bulunan poşetin içerisinden 3 kilo 385 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.

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