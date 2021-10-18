İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27 şüpheli tutuklandı.


Gaziantep polisi uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 407 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 27 şüpheli tutuklanırken, 380 şüpheli serbest bırakıldı.


Operasyon kapsamında 1 kilo 886 gram esrar, 961 gram metamfetamin, 251 gram bonzai, 15 gram eroin, bin 102 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 407 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 27 şüpheli tutuklandı. 380 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.