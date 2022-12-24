Polis yılbaşı öncesi 350 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te yaklaşan yılbaşı öncesi 350 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Gaziantep'te kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 350 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.