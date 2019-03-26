Polisgücü ligi lider tamamladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Süper Ligi 1. Etabı'nı lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, son maçında Bolu Belediyespor'u 5-1 yenerek ilk etabı farklı bir galibiyetle kapattı.

Gaziantep Polisgücüspor Süper Ligin ilk etabında 7'de 7 yaparak etabı 35 gol ve 21 puanla bitirdi. Gaziantep Valisi Davul Gül ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın da izlediği maçta THF Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Süper Lig hakkında çeşitli bilgiler verdiler.

Turnuva sonrası Polisgücü sporcularını kutlayan Vali Gül, “Gaziantep hokey sporunun yaygın olduğu bir şehir olma özelliği taşıyor. Hokey tesislerinin sayısının arttırılması sporcu sayısının artacağı gibi Gaziantep'in spor turizminden hak ettiği payı almasını da sağlayacaktır. Gaziantep, Polisgücüspor kentimizin adını Avrupa ve Dünya'da duyuran Türkiye'nin en güçlü takımlarından bir tanesidir. Başarılarından dolayı sporcularımızı, teknik heyeti ve kulüp başkanı Mehmet Kaplan'ı kutluyor. Haziran ayında katılacakları Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda başarılar dilerim” dedi.

Polisgücü'nün rotası Avrupa

Süper Ligin 1. devresini 21 puanla lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü'nün rotasının Avrupa olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, hedeflerinin Haziran ayında gerçekleştirilecek olan kadın ve erkek Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda her iki kupayı da getirmek olduğunu belirterek, “Bugün takımımız önemli bir başarıya daha imza atmıştır. Namağlup unvanla ligin birinci yarısını lider tamamlamıştır. Son maçımızda bizleri yalnız bırakmayan Gaziantep Valimizi Sayın Davul Gül ve Emniyet Müdürümüz Sayın Faruk Karaduman'a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Gaziantep'te yapımı tamamlanan Açık Alan Hokey Sahası'nın eksikliklerinin tamamlanması ve en önemli eksikliklerimizden birisi olan salon yapımında gerekli desteği vereceklerini inanıyorum. Gaziantep Polisgücüspor, bu kentin ortak eseridir. Dünya genelinde elde ettiği başarılar sadece Gaziantep'in değil, Türkiye'nin de tanıtımında önemli rol oynamaktadır. 2 Nisan'da THF Açık Alan Kadınlar Süper Ligi başlayacaktır. Kadın takımımızın da bu ligde şampiyon olacağına inanıyoruz” dedi.

Gaziantep Valisi Davul Gül ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, maçın bitmesinin ardından sahaya girerek Gaziantep Polisgücüspor ve Bolu Belediyespor oyuncularını kutlayarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.