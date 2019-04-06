Polisgücü şov yaptı: 9-2

Avrupa Şampiyonu, Türkiye'nin efsane takımı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Süper Lig'de namağlup unvanla liderliğini sürdürürken, ligin ilk etabının bitmesine iki maç kala rakibi Nizip Halk Eğitim Merkezini 9-2'lik skorla yenerek şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdürdü.

Ligdeki bütün maçları yakından takip eden Başkan Mehmet Kaplan, “Erkeklerden sonra kadın takımımızın da ligi lider tamamlayacağına inanıyorum” dedi.

Gaziantep'te oynanmakta olan Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Kadınlar Süper Ligi birinci etabı büyük bir çekişmeyle devam ederken, ligin favori ekibi Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı liderlik koltuğunu kimseye bırakmıyor. Şu ana kadar yaptığı bütün karşılaşmalardan namağlup unvanla ayrılan ve rakip kalelerini adeta gol yağmuruna tutan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı bu gün oynadığı 5. maçından da 9-2'lik skorla ayrılarak ligdeki puanını 15'e çıkardı. Maçları yakından takip eden ve sporcuları kutlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Polisgücü Spor ligdeki üstünlüğünü başarıyla sürdürürken gerek bölgemiz gerekse ülkemizde hokey için rol model olmayı başarmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hokeyin gelişmesinde önemli etken olmayı başaran Gaziantep Polisgücü Spor önümüzdeki süreçte hokeye yeni sporcular kazandırmak için birçok önemli projeye de imza atacaktır. Yetenekli çocuklarımızın tespit edilmesi ve spora kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, özellikle okul sporları dalında da yer alan hokeyin gelecek dönem Türkiye genelindeki gelişiminin artacağına inanıyorum. Bugün beşinci maçımızı aldık. Sultanlarımızı kutluyorum. Önümüzdeki süreçte ligi lider tamamlayarak ikinci etapta şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.