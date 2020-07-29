Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Kaplan'dan bayram mesajı

Hokey spor dalında Gaziantep'i Türkiye ve Avrupa'da başarıdan başarıya taşıyan Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutladığını belirterek, “İslam dünyası olarak bir Kurban Bayramını daha kutluyor olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Biz Müslümanlar için çok özel günler olan bayramlar, toplumdaki huzura, barışa, kardeşliğe ve sosyal adalete olan katkıları ile özlemle beklediğimiz müstesna günlerdir. Bu yıl Ramazan Bayramının ardından şimdi de Kurban Bayramını KOVID-19 salgınının etkilerini devam ettirdiği bir ortamda kutluyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir. Bu nedenle de gerek kendi sağlığımız, gerekse de diğer insanların sağlığı için bayram süresince maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara daha fazla dikkat edelim. Tedbirlere uymayan, sadece kendi sağlığını değil tüm toplumun sağlığını tehlikeye atmış olur. Dünya üzerinde salgınların bittiği, açlığın yoksulluğun tarihe karıştığı, özellikle Müslüman coğrafyalarında akan kan ve göz yaşının dindiği, mazlumlara yönelik zulümlerin son bulduğu, insanların huzur ve barış içinde yaşadığı bir dünya en büyük özlemimizdir. Spor aynı zamanda sağlık, barış ve kardeşlik demektir. Tüm dünyaya bu güzel duyguların hakim olması, dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine yol açacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle spor camiamızın, milletimizin ve tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.