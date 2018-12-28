Polisgücü'nden Süper Ligde gol yağmuru

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonasının ikinci etabını namağlup unvanla lider olarak sürdüren Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ikinci günde de gol olup rakip filelere yağmaya devam etti. En yakın rakibine 8 puan fark atan Polisgücü Erkek takımı, puanını 39'a attığı gol sayısını ise 130'a çıkardı.

Türkiye Hokey Federasyonu Süper Liginde Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı rakip kalelere gol olup yağarken Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu garantiye aldı. Lige hızlı başlayan ve ligin ikinci etabında yaptığı bütün maçları farklı skorlarla kazanan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı son karşılaşmalarında Osmaniye Gençlik Spor Kulübü ekibini 8-0, Kahramanmaraş Hokey Takımını ise 16-2'lik bir skorla yenerek namağlup unvanını korudu. 39 puana sahip olan takımın lig boyunca attığı gol sayısı ise 130 oldu. Şubat 2019'da Hırvatistan'da dünya devleriyle karşılaşacak olan ekibin aldığı sonuçları değerlendiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Arslanlarımı kutluyorum. Namaglup unvanla şampiyon olacaklarına inanıyorum. Şu anda en yakın rakiple aramızda 8 puan var. Teknik adamlarımıza ve sporcularımıza bizlere yaşattıkları bu gurudan dolayı teşekkür ediyorum. Pazar günü inşallah Türkiye Süper Ligi şampiyonluk kupasını Gaziantep'e götürmek için alacağız” dedi.

"Trophy Liginde dünya devleriyle maç yapacağız"

Gaziantep Polisgücü Sporun hokey alanında Avrupa ve dünyada bilinirlik oranı yüksek takımlar arasında yer aldığını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ligi şampiyon olarak kapatacağımıza inanıyoruz. Ligin ikinci etabında ilk iki maçı farklı skorlarla kazandık. En yakın rakibimizle aramızda 8 puan farkı var. Sporcularımız tamama şampiyonluğa odaklandı. Bu takım Avrupa'nın en yüksek ligi olan Trophy ligde yer alıyor. Şubat 2019'da Trophy Lig şampiyonası için Hırvatistan'a gidiyoruz. Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğunun yanı sıra Trophy Ligde de kazanmak istiyoruz..Trophy Ligde ki rakiplerimiz hokey alanında dünyanın en güçlü ülkelerinin şampiyon kulüpleridir. Avrupa Hokey Federasyonunun açıkladığı süper lig fikstüründe İngiltere, Danimarka, Fransa, İspanya, Polonya, Hırvatistan ve Çekya'nın şampiyon kulüpleriyle karşılaşacağız. Trophey için gerekli çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Yeni yıl hediyesi Polisgücü'nden

Sporcuların lige odaklandığını ve tek amaçlarının gol rekoru kırarak ligi şampiyon olarak bitirmek istediklerini ifade eden Baş Antrenör Yusuf Kasım'da Pazar günü Türkiye Süper Ligi şampiyonluk kupasını kesin alacaklarına inandıklarını ifade ederek Gaziantep'e yeni yıl hediyesi olarak vereceklerini ifade etti. Baş Antrenörlüğünü Yusuf Kasım'ın, antrenörlüklerini Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'ın yaptığı Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımında Mustafa Öğretici, Samet Ceylan, Yakup Bahrami, Reza Norouzadeh, Reza Ebadıfar, Mahmut Yunus Cengiz, Celal Aydın, Kamil Dönmez, Ahmet Çeker, Veysi Gürler, Ali Akın Özkılıç ve Batuhan Erman görev alıyor.