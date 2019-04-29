Polisgücü'nün erkek hokeycileri ikinci etaba da hızlı başladı

Osmaniye'de oynanmakta olan Türkiye Hokey Federasyonu (THF), 2018-2019 Erkekler Açık Alan Süper Ligi ikinci etabında ligin liderliğini sürdüren Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, ilk maçında rakibine şans tanımayarak, 8-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

THF 2018-2019 Erkekler Açık Alan Süper Ligi ikinci etabı Osmaniye'de başladı. Birinci etabı lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, ilk maçında rakibi Nizip Halk Eğitim Spor Kulübü takımını 8-0'lık bir skorla yenerek liderliğini sürdürdü. İkinci etaba hızlı başlayan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımı bu galibiyetle ligdeki puanını 24'e yükselterek namağlup unvanını da korudu. 4 Mayıs Cumartesi gününe kadar Osmaniye'de devam edecek olan THF 2018-2019 Erkekler Açık Alan Süper Ligi ikinci etabını şampiyon tamamlaması beklenen Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımının şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmesi bekleniyor.

Kaplan: "Avrupa Kupası'nı Gaziantep'e getirmek istiyoruz"

Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Kadın takımımız gibi erkek takımımızda ligin ikinci etabına hızlı başladı. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. Maçları yakından takip ediyoruz. Önümüzde Haziran ayının ilk haftası Alanya'da yapılacak olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası var. Bu şampiyonanın ev sahibi Gaziantep'tir. Hedefimiz Türkiye şampiyonluk kupasının ardından bir kez daha Avrupa kupasını da Gaziantep'e getirmek” dedi. Polisgücü Spor Kulübü baş antrenörü Yusuf Kasım ise sporcuların yüksek bir morale sahip olduğunu, ligin ikinci etabına iyi başladıklarını, önlerinde zorlu maçların bulunduğunu ve hedeflerinin Türkiye Süper Lig şampiyonluk kapısının Gaziantep'e getirmek olduğunu ifade ederek sporcuları kutladı.